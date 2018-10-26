На аукционе впервые продали написанную искусственным интеллектом картину

На аукционе впервые продали картину, созданную искусственным интеллектом. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Созданный нейросетью «Портрет Эдмонда Белами» продали за $432 тыс. при ожидаемой цене в $7-$10 тыс. Создатели нейросети рассказали, что она была обучена на 15 тыс. портретов, созданных в период с XIV по XX век.

Ранее британский художник Бэнкси рассказал подробности об уничтожении картины «Девочка с шаром». Картина самоуничтожилась после удара молотка на аукционе.