Трамп не оправдал надежды Кейтлин Дженнер на помощь ЛГБТ-сообществу

Сменившая пол олимпийская чемпионка Кейтлин Дженнер заявила, что президент США Дональд Трамп не оправдал ее надежд на улучшение отношения к представителям ЛГБТ со стороны Республиканской партии. Об этом она написала в американской газете The Washington Post.

По ее словам, Трамп был первым президентом-республиканцем, который пообещал поддержать это «ценное, уязвимое сообщество», однако она признала, что ошибалась, и в реальности президент «без устали атакует ЛГБТ-сообщество».

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«Лидер нашей нации не проявил уважения к уже маргинализированному и сражающемуся за выживание сообществу. Он проигнорировал нашу человечность. Он оскорбил наше достоинство», — сказала Дженнер.

Она подчеркнула, что считает такое поведение президента неприемлемым, что он нанес ей «глубокое личное оскорбление».

В 2017 году Дженнер призналась, что не разговаривает с дочерью своей бывшей жены Крис Дженнер — Ким Кардашьян.