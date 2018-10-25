Отстраненный главред «Медузы» прокомментировал обвинения в свой адрес
Иван Колпаков в фейсбуке прокомментировал ситуацию вокруг своего отстранения с должности главного редактора «Медузы».
«Комментариев до совета директоров от меня не будет», — написал Колпаков.
Он также отметил, что ему «нечего добавить» к сообщению экс-главреда издания Галины Тимченко.
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Ранее Тимченко заявила, что Колпаков был временно отстранен от должности главреда «Медузы».
По ее словам, Колпакова обвинили в неподобающем поведении.