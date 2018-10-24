Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы

Принц Уильям с Кейт Миддлтон приняли участие в приеме в честь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы. Об этом пишет The Daily Mail.

Отмечается, что в мероприятии также участвовали Елизавета II, а также принц Чарльз с Камиллой. При этом Кейт Миддлтон обратила на себя внимание, надев на вечер тиару, в прошлом принадлежавшую матери ее супруга принцессе Диане.

Ранее сообщалось, что во время приема английская королева Елизавета II впервые публично высказалась по поводу предстоящего Brexit.