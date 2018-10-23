Умер Джильберто Бенеттон

В Италии в городе Тревизо в возрасте 77 лет скончался один из основателей итальянской группы компаний Benetton Group Джильберто Бенеттон. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, Бенеттон умер после продолжительной болезни.

Местный муниципалитет выразил соболезнования и отметил, что компания Benetton вписала свое имя в экономическую и культурную историю не только Тревизо, но и всей Италии.

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В июле в возрасте 75 лет скончался младший брат Джильберто, Карло Бенеттон.

Дижльберто Беннетон, вместе со своими братьями Лучано, Карло и сестрой Джулианой, основал компанию Benetton в 1965 году.