Принц Гарри рассказал о желаемом поле будущего ребенка

Британский принц Гарри на фоне новостей о беременности его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл, рассказал о желаемом поле будущего ребенка. Об этом сообщает The Independent.

Герцог и герцогиня Сассекские в рамках турне по Австралии посетили соревнования «Игры непобежденных». Когда Гарри помог спортсмену в инвалидной коляске преодолеть бордюр, мужчина выразил надежду на то, что у пары родится девочка, на что Гарри с улыбкой ответил ему «Я тоже [на это надеюсь]».

Ранее стало известно, что супруги выбрали няню по совету Джорджа и Амаль Клуни.