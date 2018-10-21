CNN: дело о сексуальных преступлениях Харви Вайнштейна разваливается

Истцы могут проиграть дело о сексуальных преступлениях голливудского продюсера Харви Вайнштейна из-за конфликта между прокуратурой Манхэттена и отделом полиции Нью-Йорка, передает CNN.

«Если вы на стороне защиты в этом деле — просто откиньтесь и наблюдайте, как они сожрут друг друга», — сказал адвокат Марк Герагос, комментируя ситуацию с расследованием дела Вайнштейна.

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По словам главного помощника окружного прокурора, в 2017 году была опубликована аудиозапись разговора Вайнштейна с моделью Абмрой Баттилана Гутьеррес, которая была сделана в 2015 году. На записи Вайнштейн делает несколько замечаний, в частности, просит прощения за то, что потрогал ее за грудь. Однако, так как запись была сделана решением отдела полиции, без согласования с прокуратурой, ее было решено не использовать как улику обвинения.

«Хотя запись ужасающа, если ее послушать, но того, что получилось, было недостаточно для того, чтобы доказать дело в рамках законодательства Нью-Йорка», — сказал он.

Отмечается, что после этого началась череда взаимных обвинения со стороны полиции и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что прокурор отклонил иск одной из предполагаемых жертв Вайнштейна.