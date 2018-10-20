Ведущий CNN оскорбил экс-сотрудника Меланьи Трамп

В США ведущий CNN Джим Акоста извинился перед бывшим сотрудником офиса первой леди страны Меланьи Трамп за то, что пожелал ему «убираться к чертям». Об этом сообщает Fow News.

Как отмечается, Акосту раскритиковали за использование грубой лексики при общении с Джастином Капорале, который в прошлом был официальным представителем первой леди. Капорале потребовал от ведущего извинений, после чего Акоста попросил у него прощения в личном сообщении.

Ранее Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком на свете.