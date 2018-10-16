Сестра Кейт Миддлтон родила первенца

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила первенца — об этом сообщает Harpers Bazaar со ссылкой на твиттер корреспондента издания Daily Mail по делам королевской семьи Ребекки Инглиш.

Мальчик появился на свет 15 октября в 13.58 по лондонскому времени. Его вес составил примерно 4 кг. Имя новорожденного младенца пока не разглашается. «Все в восхищении, мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — сообщает Ребекка Инглиш.

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Ранее, в понедельник, сообщалось, что Пиппа Миддлтон прибыла с вещами в крыло Линго госпиталя Святой Марии в Лондоне — там же уже трижды рожала ее сестра Кейт, не далее как в апреле этого года в этом родильном отделении родился третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Луи.

В последний раз Пиппа Миддлтон на девятом месяце беременности вместе с супругом Джеймсом Мэттьюсом выходила на публику в день свадьбы внучки Елизаветы II принцессы Евгении.