Шевченко оценил букет Путина для Меркель с точки зрения протокола

Бывший глава протокола президента России Владимир Шевченко полагает, что российский лидер Владимир Путин не нарушил протокол, подарив букет канцлеру Германии Ангеле Меркель, передает РИА «Новости».

Ранее немецкий таблоид Bild счел «оскорбительным» букет, который Путин подарил Меркель во время встречи 19 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что в России это считается «признаком хорошего тона».

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По мнению Шевченко, подаренные цветы «ни в коем случае» не могут считаться нарушением протокола.

«Это внимание», — добавил Шевченко.

При этом экс-глава протокола признался, что не всегда понимает когда букет цветов дарят президенту.

«Мало кто понимает ментальность российских мужчин: у нас принято женщине дарить цветы, но у нас не принято дарить мужчине», — пояснил Шевченко.

Он подчеркнул, что не видит повода для «возбуждения» в подаренном Путиным Меркель букете, отметив, что «он же не Лукашенко встречал с букетом цветов».