Трамп одобрил свадебный наряд внучки Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере похвалил свадебное платье принцессы Евгении, которая приходится внучкой британской королеве Елизавете II.

По его словам, Евгения была по-настоящему прекрасной невестой, несмотря на все пройденные испытания.

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«Принцесса Йоркская Евгения вчера была по-настоящему красивой невестой. Она через многое прошла и она вышла из этого полной победительницей!», — написал Трамп.

Таким образом президент США похвалил решение принцессы Йоркской не скрывать шрамы от перенесенной в 12 лет операции по исправлению сколиоза. Как сама Евгения отметила в интервью Time, она специально выбрала модель с открытой спиной, чтобы поддержать подростков, стесняющихся шрамов от подобной операции.

«Это трогательный способ почтить людей, которые помогли мне вылечиться, и поддержать детей и подростков, которым тоже пришлось через это пройти. Я думаю, что мы можем менять представления о красоте и показывать свои шрамы. Мне правда кажется, что это очень важно», — сказала Евгения.

Ранее сообщалось, Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фотографии со свадебной церемонии.