Опубликованы первые фотографии со свадьбы внучки Елизаветы II

Кенсингтонский дворец опубликовал две официальные фотографии со свадьбы принцессы Евгении Йоркской и ее избранника менеджера ночного клуба Джека Бруксбэнка. Снимки размещены на официальной странице дворца в инстаграме.

На снимках молодожены запечатлены в окружении детей и ближайших родственников, среди которых королева Елизавета II и герцог Эдинбургский, родственники жениха, а также герцог и герцогиня Йоркские.

Ранее сообщалось, что в Великобритании внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж. Бруксбэнк познакомился с принцессой на швейцарском горнолыжном курорте Вербье в 2010 году, ему было 24 года, а ей — 20 лет. Церемония прошла в часовне Святого Джорджа в Виндзоре. На празднике присутствовали все члены королевской семьи, кроме супруги принца Чарльза.