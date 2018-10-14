Враждующие принц Филипп и герцогиня Йоркская сфотографировались вместе впервые за 20 лет

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп и Сара, герцогиня Йоркская вынуждены были сфотографироваться рядом, несмотря на взаимную неприязнь, которая продолжается уже 20 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

На снимке, сделанном по случаю свадьбы внучки Елизаветы и Филиппа принцессы Евгении, герцогиня Йоркская стоит за Филиппом, как того требует протокол.

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Издание отмечает, что съемка, вероятно, была неприятной для обоих, так как Филипп никогда не одобрял кандидатуру Сары в качестве жены своего сына, принца Эндрю.

В Великобритании внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж.

Избранником принцессы стал бывший менеджер ночного клуба 32-летний Джек Бруксбэнк.