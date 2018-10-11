Меланья Трамп призвала подтверждать уликами обвинения в сексуальном насилии

Первая леди США Меланья Трамп в интервью телеканалу ABC рассказала о своем отношении к женщинам, которые заявили о сексуальных домогательствах.

По словам Трамп, она поддерживает женщин, которые стали жертвами сексуального насилия и подчеркнула, что они должны быть услышаны. Однако, отметила первая леди США, женщины, которые заявляют о домогательствах, должны предоставлять «действительно убедительные доказательства» подобных инцидентов. Трамп добавила, что обвинения не должны быть голословными, так как СМИ «иногда» заходят слишком далеко в обвинении мужчин, чья вина не была доказана.

Реклама

«Сейчас в Америке очень страшное время для молодых людей — их могут посчитать виновными в чем-то, в чем они могут быть и невиновны. Это очень, очень, очень сложное время», — заключила Трамп.

Ранее Трамп встала на защиту верховного судьи США Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.