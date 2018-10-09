Telegraph: экс-охранник принца Гарри избежал заключения за детскую порнографию

Тимоти Мерфитт, который был охранником британского принца Гарри, избежал тюремного заключения после обвинений в загрузке детских порнографических фотографии. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, полиция обнаружила детскую порнографию на компьютере Мерфитта в ходе обыска его квартиры в 2017 году.

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Как отмечается, Мерфитт избежал заключения благодаря своей военной карьере и тому факту, что он был охранником принца Гарри.

При этом его приговорили к 160 часам общественных работ, а имя Мерфитта было включено в реестр сексуальных преступников сроком на 7 лет.