Дочь Джорджа Буша вышла замуж

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Барбара Буш, дочь бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша, вышла замуж, пишет Thе Hollywood Reporter.

Сообщается, что избранником бывшей «первой дочери» США стал актер и сценарист Крейг Койн. Церемония бракосочетания состоялась в воскресенье, 7 октября.

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По данным издания, Джордж Буш-младший отвел свою дочь к алтарю, в то время как Буш-старший наблюдал за церемонией в летнем доме семейства в Кеннебанкпорте, штат Мэн.

Также отмечается, что молодожены намерены поселиться в Нью-Йорке.

Ранее в СМИ появились слухи про «тайную свадьбу» Барбары Буш.