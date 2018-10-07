В Букингемском дворце раскрыли подробности свадьбы принцессы Евгении

В Букингемском дворце рассказали о подготовке к предстоящей свадьбе внучки королевы Великобритании принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбэнка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение двора.

Отмечается, что торт для свадебной церемонии приготовит лондонский кондитер Софи Кэбот, за музыкальное сопровождение будет отвечать королевский филармонический оркестр. Также на свадьбе исполнит две композиции итальянский певец Андреа Бочелли.

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«Архиепископ Йоркский Джон Сентаму написал специальную проповедь для церемонии бракосочетания… Также выступит декан Виндзора Дэвид Коннер», — добавили во дворце.

Свадебный торт, согласно заявлению, будет традиционным, но с современным акцентом.

«Он будет совмещать богатые цвета осени, торт будет покрыт выполненными из сахара элементами, в том числе в виде плюща», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что свадебная церемония принцессы Евгении пройдет в той же часовне, где состоялось бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри.