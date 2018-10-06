Меланья Трамп встретилась с президентом Египта в Каире

Супруга американского президента Меланья Трамп в ходе своего визита в Африку встретилась с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя египетского лидера.

Сообщается, что ас-Сиси и Меланья Трамп обсудили вопросы возрастания роли женщины в египетском обществе, защиту прав детей и развитие молодежи.

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Президент Египта, в свою очередь, высоко оценил сотрудничество с США, особенно роль американского Агентства по международному развитию в финансировании проектов в области здравоохранения, образования и туризма. Также ас-Сиси отметил поддержку Соединенных Штатов в реализации проектов малого и среднего бизнеса.

По мнению египетского лидера, финансовая помощь США способствует проведению социально-экономических реформ в Египте.

Ранее сообщалось, что Меланью Трамп раскритиковали за внешний вид в путешествии по Африке.