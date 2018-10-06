Лукашенко назвал правовую защиту от домашнего насилия «дурью с Запада»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что законопроект о противодействии домашнему насилию является «дурью, взятой с Запада». Слова белорусского президента передает «Интерфакс».

Концепция соответствующего законопроекта была разработана белорусским МВД. В частности, в нем впервые вводится понятие «экономического насилия» и предусмотрено обращение в компетентные органы при любом случае жестокого обращения с детьми.

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«Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», — сказал Лукашенко.

Он также посчитал, что «противодействие насилию в семье» является «модной» формулировкой, которая пришла из западных стран. Лукашенко заверил, что на Западе скоро не будет семей, так как там «мужик на мужике женится или замуж выходит».

Ранее Лукашенко обеспокоился вымиранием мужиков.