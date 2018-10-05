Голикова назвала десять правил успешного человека

Вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с одиннадцатиклассниками одной из московских школ назвала десять правил успешного человека, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что принципы расположены не в порядке значимости.

Первым Голикова назвала знание иностранных языков, второй принцип — «узнавать что-то новое каждый день», третий — давать оценку «себя и окружающих по реальным делам, а не словам и декларациям», четвертый — стараться работать с теми, кто сильнее вас, пятый – стараться заниматься той работой, которая нравится.

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«Есть высказывание Конфуция: «Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни одно дня в своей жизни». Это значит, что это любимая работа», — заявила Голикова.

Вице-премьер призвала школьников не пренебрегать чтением и изучать новые технологии. По ее словам, восьмой принцип связан с «нетворкингом».

Замыкают список еще два правила: смотреть на все с критической точки зрения и «пробовать новое, принимать новые вызовы, брать на себя риск и, самое главное, уметь принимать решения и нести за них ответственность».