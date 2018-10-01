Стала известна новая победительница конкурса «Мисс Украина — 2018»

На Украине назвали победительницу конкурса «Мисс Украина — 2018». Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что новой победительницей стала 19-летняя уроженка Херсонской области Леонила Гузь. Он получила титул после того, как Вероника Дидусенко была деквалифицирована из-за нарушений правил конкурса.

Ранее Дидусенко рассказала, почему ради участия в конкурсе пошла на обман. Она заявила, что смыслом ее жизни является ее маленький сын. По мнению Дидусенко, условие конкурса, запрещающее участницам иметь детей, является дискриминацией и унижением.