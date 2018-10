Картину Чжао Уцзи продали на аукционе за рекордные $65 млн

Картина франко-китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи была продана на аукционе в Гонконге за рекордную сумму в $65,2 млн. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's.

Отмечается, что речь идет о триптихе «Июнь-октябрь 1985», который является оранжево-фиолетовым пейзажем, напоминающим западный абстракционизм.

Согласно имеющейся информации, полученная за лот сумма установила рекорд: до этого написанные маслом произведения художников из Азии никогда не уходили с молотка за такую сумму.

#AuctionUpdate: 'Juin-Octobre 1985', the largest work by Franco-Chinese artist Zao Wou-Ki, sold for HK$510m / US$65m: world auction record for Zao Wou-Ki, world auction record for an oil painting by an Asian artist, most valuable painting sold by any auction house in #HongKong pic.twitter.com/wyEbE9zGYC