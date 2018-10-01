Американская актриса Гвинет Пэлтроу вышла замуж, сообщает The Hollywod Reporter.

Избранником актрисы стал Брэд Фэлчак — один из создателей сериалов «911» и «Американская история ужасов». По данным издания, свадьба прошла во дворе дома одного из друзей пары, на церемонии присутствовали многие знаменитости, в том числе, Роберт Дауни-младший, Кэмерон Диас и Стивен Спилберг.

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До этого Пэлтроу была замужем за солистом Coldplay Крисом Мартином, у них есть двое детей.

Ранее СМИ рассказали о новой спутнице Аль Пачино. По их данным, 78-летний артист на протяжении нескольких месяцев встречается с 39-летней израильской актрисой и певицей Меитал Дохен.