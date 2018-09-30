The Sun: член королевской семьи Британии тайно посетил Россию

Принц Кентский Майкл побывал в Москве 19 сентября, где открыл частную школу Brookes. Об этом пишет таблоид The Sun.

По данным издания, член британской королевской семьи не распространялся о российском визите, однако уведомил о своем решении Министерство иностранных дел Великобритании. Пресс-секретарь принца подтвердил его визит и уточнил, что у него есть бизнес-связи в России. Представитель Майкла Кентского указал, что принц патронирует 16 благотворительных организаций и фондов, которые действуют в России.

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Поездка члена королевской семьи прошла вопреки многочисленным заявлениям британских чиновников о нежелании посещать Россию из-за международного скандала вокруг Солбсери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает, что в отравлении участвовали российские спецслужбы, официальная Москва отвергает подобные обвинения.

Ранее сообщалось, что британские принцы Чарльз и Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его приема у королевы Елизаветы II.