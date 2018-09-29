Божена Рынска вышла замуж
Блогер Божена Рынска в своем инстаграме сообщила, что вышла замуж за политолога Игоря Малашенко.
«Свершилось. Приветствуйте новую мадам Малашенко», — написала Рынска под фото с букетами цветов.
Она призналась, что гости вечера не хотели расходиться.
Рынска пообещала раскрыть подробности позже. По ее словам, свадьба готовилась втайне.
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«Завтра все расскажу. ... А пока спасибо всем. Эту свадьбы мы делали втайне», — написала она.
Также Рынска поблагодарила гостей и организаторов торжества и сопроводила посты о свадьбе хештегом #мадаммалашенко.
В прошлом году Малашенко стал главой предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак. Сообщалось, что сообщалось, что Божена Рынска была шокирована решением ее гражданского мужа.