Божена Рынска вышла замуж

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Блогер Божена Рынска в своем инстаграме сообщила, что вышла замуж за политолога Игоря Малашенко.

«Свершилось. Приветствуйте новую мадам Малашенко», — написала Рынска под фото с букетами цветов.

Она призналась, что гости вечера не хотели расходиться.

Рынска пообещала раскрыть подробности позже. По ее словам, свадьба готовилась втайне.

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«Завтра все расскажу. ... А пока спасибо всем. Эту свадьбы мы делали втайне», — написала она.

Также Рынска поблагодарила гостей и организаторов торжества и сопроводила посты о свадьбе хештегом #мадаммалашенко.

В прошлом году Малашенко стал главой предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак. Сообщалось, что сообщалось, что Божена Рынска была шокирована решением ее гражданского мужа.