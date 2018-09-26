В Британии начали продавать копию помолвочного кольца Меган Маркл

В Великобритании в сувенирных магазинах Букингемского дворца начали продавать копию помолвочного кольца герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, кольца с тремя прозрачными кристаллами продаются за $39.

Как отмечается, ювелирное изделие было сделано «под вдохновением» от помолвочного кольца Меган Маркл.

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При этом оригинальное кольцо Маркл содержит три бриллианта, два из которых были в личной коллекции принцессы Дианы.

Ранее СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри вернут свадебные подарки стоимостью $9 млн.

Как отмечалось, молодожены вернут часть свадебных подарков, полученных от незнакомцев и коммерческих организаций.