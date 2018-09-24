Versace продался за $2 млрд

Итальянский дом моды Versace согласился на сделку с Michael Kors о продаже за $2 млрд, сообщает «Би-би-си».

Как передает Financial Times со ссылкой на источники, официальное подписание сделки должно состояться во вторник, 25 сентября.

Отмечается, что Versace будет продан вместе с американской частной акционерной компанией Blackstone, которая приобрела долю 20% в 2014 году.

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Представители Michael Kors и Versace отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Michael Kors заплатит $1,2 млрд за Jimmy Choo.