СМИ рассказали о новой спутнице Аль Пачино
Американский актер Аль Пачино обзавелся новой возлюбленной. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.
По данным портала, 78-летний артист на протяжении нескольких месяцев встречается с 39-летней израильской актрисой и певицей Меитал Дохен. Их неоднократно видели вместе в ресторанах и на различных мероприятиях.
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«Поначалу они старались держать отношения в тайне, но сейчас они их больше не скрывают», — сказал источник.
При этом неясно, где и когда встретились Аль Пачино и Дохен. В настоящий момент актриса проживает в Лос-Анджелесе.
Ранее стало известно, что Аль Пачино сыграет в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».