Иванка Трамп подняла настроение российскому космонавту

В ходе визита советника президента США, дочери американского лидера Иванки Трамп в космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, она пообщалась с экипажем Международной космической станции, передает РИА «Новости».

В конце разговора к ней обратился российский космонавт Олег Артемьев.

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«Иванка, я думаю, вы очень добрый и милый человек. Когда я вижу вас по телевизору и в новостях, у меня улучшается настроение», — сказал Артемьев.

После этого Иванка поблагодарила Артемьева.

«Это очень мило с вашей стороны, спасибо!» — сказала Иванка.

Иванка также рассказала о том, что мечтала стать астронавтом и совершить полет в космос.

Ранее сообщалось, что космический корабль «Союз МС-09», в борту которого было обнаружено отверстие от сверла, допущен к использованию для спуска экипажа МКС на Землю.