Суд отклонил иск Эшли Джадд о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна

Суд Калифорнии не будет рассматривать иск актрисы Эшли Джадд, который обвиняет продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, судья счел, что по иску Джадд о сексуальных домогательствах нет необходимого количества улик. При этом суд продолжит рассматривать другой иск актрисы, в котором она обвиняет Вайнштейна в «оскорбительных претензиях» и распространении порочащих сведений.

Ранее сообщалось, что Эшли Джадд подала в суд на Вайнштейна. Отмечалось, что актриса требует возместить материальный ущерб, который был нанесен ей из-за отказа на домогательства Вайнштейна.