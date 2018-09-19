Французскому журналу не сняли штраф за топлес-снимки Кейт Миддлтон

Французскому журналу Closer не сняли штраф за публикацию топлес-снимков Кейт Миддлтон, — сообщает The Telegraph.

Верховный суд Версаля не удовлетворил апелляцию, поданную адвокатом редакторов журнала и фотографов. Ранее юрист требовал снизить размер присужденного ранее судом Нантера штрафа за вторжение в личную жизнь королевской семьи или отменить его. Он ссылался на то, что сумма слишком велика для частного случая.

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Однако апелляционный суд Версаля подтвердил, что двое редакторов журнала должны выплатить Великобритании по 45 тысяч евро, фотографы — по 5 тысяч евро, также 100 тысяч евро должен будет заплатить сам журнал.

Сторона обвинения также потребовала, чтобы в случае, если Closer продолжит подавать апелляции и не признавать свою вину, размеры штрафа были увеличены.

Напомним, речь идет о снимках Кейт Миддлтон, загорающей топлес, которые были сделаны папарацци в 2012 году и опубликованы журналом Closer. В 2017 году королевская семья выиграла иск о вторжении в частную жизнь.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, почему Кейт Миддлтон может не получить назначенную судом компенсацию.