СМИ сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак станет мамой во второй раз, передает Super.ru со ссылкой на ее представителя Кирилла Суханова.

По его словам, эта информация соответствует действительности.

«Сейчас срок беременности ранний», — заявил Суханов.

Он добавил, что других комментариев не будет.

Ранее слухи о беременности Собчак подтвердила дизайнер Мишаня Мишина, рассказавшая в своем инстаграме о том, что посетила церемонию вручения наград журнала FB и о том, что Ксения Собчак «такая милая была». На вопрос одного из пользователей о беременности Собчак она ответила «Да».