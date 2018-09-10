Daily Mail: повар Джейми Оливер задержал проникшего в его дом фаната Джорджа Майкла

Британский повар и телеведущий Джейми Оливер задержал в собственном доме грабителя, пишет британская газета Daily Mail.

Отмечается, что злоумышленник пытался проникнуть в особняк Оливера в районе Хайгейт на севере Лондона. Помимо этого, сообщается, что Оливер смог поймать злоумышленника, прижав его к земле, и удерживать его до приезда полицейских. В это время вызвать полицию знаменитому ведущему помогли соседи. Они рассказали Daily Mail, что нарушителя танцующим с обнаженной грудью в саду до того, как он пытался проникнуть в особняк 43-летнего Оливера. По словам очевидцев, грабитель был под воздействием наркотических веществ. В доме в это время также находились жена и пять его детей. По рассказам свидетелей, злоумышленником оказался фанат певца Джорджа Майкла.

Реклама

Вначале он проник в дом певца Джорджа Майкла, который располагается по соседству. Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент с грабителем в доме Джейми Оливера произошел 4 сентября. После приезда британская полиция задержала злоумышленника, однако вскоре отпустила.

Ранее сообщалось, что вооруженные грабители похитили драгоценности из дома Анастасии Заворотнюк.