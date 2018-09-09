Sun: Борис Джонсон решил выплатить жене более £3 млн
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует отдать своей жене Марине Уилер половину своего состояния, в которое входит и совместно нажитое имущество. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, состояние Джонсона оценивается в £6,5 млн.
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Как отмечается, экс-глава МИД Британии решил отдать Уилер половину своего состояния.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон подтвердил развод с женой.
Как отмечалось, Джонсон и Уилер были женаты 25 лет.