Памела Андерсон рассталась с бойфрендом из-за его детей

Памела Андерсон рассталась с бойфрендом, французским футболистом Адилем Рами, — сообщает Page Six.

51-летняя звезда «Спасателей Малибу» и активистка PETA, которая встречалась с 32-летним Адилем Рами около года, приняла решение разорвать связь со спортсменом ради его детей. «После того, как она провела последнюю неделю с его прелестными близнецами, ей стало горько от того, что он проводит с ними так мало времени, так что она приняла решение отступить», — сообщил изданию источник, близкий к Памеле Андерсон.

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«Памела чувствует, что Адиль проводит с ними недостаточно времени из-за нее, — добавил источник. — Она уходит из его жизни, чтобы он поступал правильно и был со своими детьми. Это самоотверженно со стороны Памелы, ее сердце разбито. Адилю было сложно выдерживать баланс между жизнью с Памелой и здоровым общением со своей бывшей, матерью его двоих детей».

Отмечается, что Памела Андерсон съехала из дома во Французской Ривьере, где проживала вместе с Адилем рами, и переехала в Париж.