Борис Джонсон подтвердил развод с женой

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон и его жена юрист Марина Уилер объявили о разводе, передает Sky News.

В совместном заявлении, опубликованном через друга семьи, пара сообщила, что «несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что в наших интересах развестись».

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«Мы согласились, что нам нужно развестись, этот процесс идет полным ходом. Мы останемся друзьями и будем продолжать поддерживать наших четырех детей», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон разошелся с женой, которая обвиняет его в изменах. Отмечалось, что в 2009 году у экс-главы форин-офиса был роман с консультантом по искусству. В 2004 году Джонсон изменил жене с писательницей Петронеллой Уайатт.