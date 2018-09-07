Daily Mail: Борис Джонсон разошелся с женой из-за измен

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон разошелся с женой, которая обвиняет его в изменах. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что Джонсон и его жена юрист Марина Уилер долгое время не появлялись на публике вместе.

По словам их дочери Сары, Уилер «порвала» с Джонсоном и не намерена возвращаться к нему.

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Отмечается, что в 2009 году у экс-главы форин-офиса был роман с консультантом по искусству. В 2004 году Джонсон изменил жене с писательницей Петронеллой Уайатт.

Ранее сообщалось, что Бориса Джонсона обвинили в исламофобии после высказываний о мусульманках.