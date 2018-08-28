Танец Терезы Мэй вызвал недоумение в социальных сетях

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Танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй со школьниками из Кейптауна попал на видео, пишет Huffington Post.

В настоящее время британский премьер находится с трехдневным визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Во время посещения школы в Кейптауне Тереза Мэй присоединилась к танцу, на который пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали. В частности, их удивили движения главы британского правительства.

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Некоторые из пользователей в твиттере сравнили движения Терезы Мэй с роботом, другие же — поддержали и выразили симпатию премьер-министру Великобритании.

«Это неправильно, что я теперь в первый раз за все время проникся теплотой к ней [Терезе Мэй], увидев это легкое шарканье?», — написал Люк Эдвордс в твиттере.

Некоторые из пользователей назвали этот танец «ужасным».

«Если вы когда-нибудь представляли, что Тереза Мэй танцует, вы что, думали, она будет расхаживать, как какая-то гибкая и трусливая пантера?», — написал другой пользователь Дэн Ребелатто.

Как отмечает газета Daily Telegraph Тереза Мэй также посетит Нигерию и Кению. Приезд британского премьера проходит в рамках торговой миссии, призванной поддержать Великобритании после Brexit.