Заявлявшая о связях с Трампом порноактриса вступилась за первую леди США

Американская порноактриса Cторми Дэниэлс вступилась за первую леди США Меланью Трамп в экcклюзивном интервью британской газете Mirror.

Сторми Дэниелс заявила, что «люди должны перестать говорить за нее» и делать предположения о ее чувствах. В материале отмечается, что «Вашингтон полон слухами о том, что Меланья теперь чувствует себя несчастной в браке».

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«Люди должны перестать говорить за нее. Может быть, она счастлива. Все, что мы говорим о ней — проекция», — сказала Сторми Дэниелс.

Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд) стала известна после того, как заявила в 2011 году об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом.

«Всему миру было бы интересно узнать, что она [Меланья Трамп] чувствует. Однако если мы никогда этого не узнаем, это ее право, и я его поддерживаю», — сказала Дэниелс.

В настоящее время Сторми Дэниелс через суд защищает свои интересы. Президент США Дональд Трамп отрицает связь с порноактрисой.