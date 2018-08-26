Принц Гарри и Меган Маркл завели собаку
Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл завели собаку, сообщает британская газета Metro.
Меган Маркл известна своей любовью к собакам. Ей пришлось оставить своего лабрадора в Канаде после переезда в Кенсингтонский дворец, так как питомец был слишком старым и не перенес бы длительного перелета, однако бигля Гая Маркл взяла с собой в Великобританию.
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Представители британской королевской семьи пока не подтвердили, что пара завела питомца, кличка и порода новой собаки пары остается неизвестной.
Ранее стало известно, что мать Меган Маркл Дория Рэглагд решила переехать в Великобританию.