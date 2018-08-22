Во Франции обокрали престарелых супругов из семьи владельцев Hermes

Во Франции неизвестные ограбили пожилую пару 80-летних супругов из семьи Эрмес, владеющей брендом Hermes, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа.

Двое злоумышленников ворвались в дом пожилой пары в Нормандии, где удерживая супругов и угрожая им, похитили наличные деньги и драгоценности, а также выведали информацию об их основном месте жительства в Париже, после чего скрылись.

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Имена пострадавших не разглашаются. Уточняется, что физическое насилие к пожилой паре не применялось.

Прокуратура Руаны начала расследование.

Ранее в этом году в Париже воры с топорами украли из магазина в отеле Ritz драгоценности на $5 млн.