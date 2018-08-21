NYT: Меланья совершит поездку в Африку без Трампа

Первая леди США Меланья Трамп совершит поездку в Африку. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается, поездка Меланьи запланировала на осень 2018 года. При этом уточняется, что американский президент Дональд Трамп не будет ее сопровождать.

Ранее Дональд Трамп, говоря о мигрантах, употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран. После этого некоторые страны выразили США ноту протеста. Впоследствии Трамп заявил, что с «глубоким уважением» относится к народам Африки.