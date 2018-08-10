NBC: родители Меланьи Трамп получили гражданство по высмеиваемой Трампом «цепной миграции»

Родители первой леди США Меланьи Трамп получили гражданство американского государства по методу «цепной миграции», который не раз критиковал президент Дональд Трамп. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Виктор и Амалия Кнавс — приняли присягу на получение гражданства США во время специальной частной церемонии в Нью-Йорке 9 августа. Родители первой леди США — словенские мигранты, отмечает телеканал, в США они проживали на постоянной основе в качестве резидентов. Виктор Кнавс занимался продажей автомобилей, а его супруга работала на текстильной фабрике.

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NBC сообщает, что родители супруги американского президента использовали для получения гражданства визовую систему, которую Дональд Трамп неоднократно осуждал.

Адвокат родителей Майкл Уайлдс сказал, что они подали заявление на получение гражданства США самостоятельно, им не был предоставлен какой-либо особый режим или специальные условия.

Источники другого телеканала ABC News также сообщили, что Меланья Трамп все же помогла оформить заявку на грин-карту для своих родителей, что привело к получению гражданства США методом, который Дональд Трамп насмешливо называл «цепной миграцией». Как отмечает телеканал CNN, это особый вид семейных виз, которую Трамп хотел упразднить.

CNN поясняет, что существует несколько способов, с помощью которых мигранты в США могут получать грин-карты, большая часть из них ежегодно выдается на основе семейных связей. В частности, миграционная политика предполагает систему воссоединения семей, когда американские граждане могут помочь в получении гражданства своим родственникам.

Как поясняет ABC News, Уайлдс рассказал, что процедура получения гражданства родителей Меланьи Трамп прошла через стандартный процесс.

В интервью газете The New York Times Уайлдс признался, что Меланья Трамп предоставила родителям спонсорскую поддержку, после чего, как только у них появилась грин-карта, они подали заявку на получение гражданства.