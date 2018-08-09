В соцсетях опять подняли на смех Терезу Мэй из-за реверанса
Пользователи социальных сетей снова подняли тему реверансов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, обратив в этот раз внимание на то, как он приветствовала принца Уильяма во время церемонии празднования столетия битвы под Амьеном.
«Беспозвоночная премьер-министр Тереза Мэй демонстрирует резкую нехватку хребта, осыпаясь при встрече с принцом Уильямом», — написал пользователь @Adolf_Rees_Mogg.
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Пользователь @IamalrightJack предположил, в свою очередь, что Мэй вскоре станет поклоняться и молиться представителям королевской семьи.