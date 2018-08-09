Россияне в соцсетях пожелали выздоровления супруге Асада

Пользователи социальных сетей из России пожелали выздоровления супруге президента Сирии Асме Асад после сообщений о ее борьбе с раком.

«Асма, выздоравливай! Ты нужна детям, мужу и народу Сирии», — пишет пользователь под ником @angela_ahtung.

Пользователи выразили надежду на скорейшее выздоровление супруги лидера Сирии, обратив внимание на то, что «семь лет войны не прошли бесследно».

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«Роза Дамаска, цвети», — написал @xHpn259vw0zdwoj.

Ранее Асма Асад сделала заявление после появления в СМИ сообщений, что она была госпитализирована из-за обнаружения злокачественной опухоли.