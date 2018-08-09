Супруга Башара Асада сделала заявление после госпитализации из-за рака

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма сделала заявление после появления в СМИ сообщений, что она была госпитализирована после обнаружения злокачественной опухоли.

«Я - представитель народа, научившего мир стойкости, силе и борьбе. Моя решимость вытекает из вашей решимости и стойкости, которую вы демонстрировали все прошедшие годы», — говорится в ее заявлении в твиттере канцелярии сирийского лидера.

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Ранее сообщалось, что у Асмы Асад, супруги сирийского президента Башара Асада, обнаружили рак груди.

Отмечается, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. Также представительство президента пожелало Асме Асад скорейшего выздоровления.