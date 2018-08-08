Подруга Немцова вышла в финал конкурса «Мисс Украина Вселенная»

Модель Анна Дурицкая, которая сопровождала политика Бориса Немцова на прогулке перед убийством, прошла в финал конкурса «Мисс Украина Вселенная». Об этом сообщает агентство «Ura.ru».

Отмечается, что в финал конкурса также вошла любовница турецкого мужа певицы Ани Лорак. В общей сложности за право представить Украину на конкурсе «Мисс Вселенная-2018» соревнуются 18 девушек.

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Модель Дурицкая сопровождала Немцова во время прогулки по Большому Москворецкому мосту, где на него произошло вооруженное нападение. Позже она проходила свидетелем по уголовному делу об убийстве политика.

Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве. Убийца четыре раза выстрелил в политика, который шел домой в сопровождении Дурицкой.