Скончался легендарный французский шеф-повар Жюэль Робюшон

Во Франции умер шеф-повар Жюэль Робюшон, сообщает BFMTV.

Сообщается, что шеф-повар умер в понедельник, 6 августа, в возрасте 73 лет.

Робюшон начал свою карьеру в 1970-х годах в качестве шеф-повара в отеле Concorde Lafayette. В 1976 году он был удостоен звания «Лучший работник Франции».

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Первые две звезды Мишлен он получил в 1978 году. Обладатель 32 звезд — один из самых титулованных звездных поваров мира — открыл ресторан в Токио в конце 1980-х годов.

В январе этого года французский шеф-повар Поль Бокюз, удостоенный звания «Лучший повар Франции», скончался в возрасте 91 года.