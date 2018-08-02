Куртку Хана Соло из «Звездных войн» выставили на аукцион

В Великобритании на аукцион выставили куртку героя «Звездных войн» Хана Соло, в которой тот появлялся на экране в пятом фильме «Империя наносит ответный удар». Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома Prop Store.

По данным «Би-би-си», за куртку капитана корабля «Сокол Тысячелетия», которого в фильме сыграл Харрисон Форд, организаторы аукциона планируют получить около £1,3 млн ($1,7 млн).

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Отмечается, что помимо сине-серой куртки из хлопка на аукционе в Лондоне 20 сентября выставят еще около 600 предметов одежды из фильмов, а также оригинальных сценариев и кинореквизита.

Ранее сообщалось, что в США оригинальный бластер, использованный актером Харрисоном Фордом в роли Хана Соло в «Звездных войнах», был продан на аукционе более чем за полмиллиона долларов.