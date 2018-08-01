Стало известно, где будут отдыхать принц Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл определились с планами на отпуск, — сообщает People.

В свой первый летний отпуск в качестве мужа и жены принц Гарри и Меган Маркл планируют посетить замок Балморал в Шотландии, где по традиции проводит лето королева Великобритании Елизавета II.

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Герцог и герцогиня Сассекские планируют отдохнуть от выполнения королевских обязанностей после 4 августа. В этот день они должны будут присутствовать на свадьбе близкого друга принца Гарри Чарли Ван Страубензее. Это будет первый раз, когда Меган Маркл посещает замок Балморал.

По традиции, Елизавета вторая проводит в шотландском замке Балморал летние месяцы, возвращаясь в Букингемский дворец в октябре. Все члены ее семьи обычно присоединяются к ней летом на некоторое время.

Ранее сообщалось, что принц Гарри рассказал об отношении к герцогине Камилле.